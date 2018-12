Viktoria Plzen-Roma 0-0, poche emozioni e zero tiri in porta al 45'

Fonte: Dal nostro inviato a Plzen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il primo tempo della partita tra Viktoria Plzen e Roma termina con uno scialbo 0-0 e con due squadre che non hanno saputo mai trovare la via della porta. Le due occasioni più importanti sono di marca ceca, con Kovarik e Kopic che non sono riusciti a trasformare in rete due buone azioni costruite in contropiede. La Roma ha avuto il controllo della sfida ma non è mai riuscita a calciare in porta, denotando poca lucidità in area di rigore e una costruzione del gioco che nonostante la presenza di Pastore, non è certo fluida.