Villar: "Non scorderò mai il 10 dicembre: ho saputo che la Roma mi avrebbe comprato"

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Panenka, rivista spagnola, del suo trasferimento nella Capitale: "Ero a casa, era il 10 dicembre, e ho ricevuto una chiamata urgente dai miei agenti. Ci siamo visti quello stesso pomeriggio e mi hanno detto qualcosa che non dimenticherò mai, vale a dire che la Roma avrebbe acquistato Gonzalo Villar a gennaio. Il club cercava un centrocampista con il mio profilo, e tra quattro possibili calciatori ha scelto me. Dopo un mese, mi hanno detto che la situazione era completamente cambiata, che Paulo Fonseca non mi voleva a fine stagione come programmato, ma ora. La trattativa è stata dura, perché Roma e Valencia mi hanno conteso. Ci sono stati diversi momenti di nervosismo a gennaio, perché tutto ciò che dall'esterno sono voci. Siamo giovani e non è facile gestire la situazione, specialmente con l’incertezza e mentre devi giocare al massimo livello ogni weekend. Alla fine, tutto è andato bene e fortunatamente sono alla Roma. Una delle prime persone con cui ha parlato è stato l'allenatore, Paulo Fonseca, che mi ha detto ciò che voleva da me in campo. È un allenatore che ti sta molto vicino, con idee molto chiare. I primi giorni devi credere di essere un giocatore di quel livello, nonostante sia difficile assimilare che da un giorno all'altro giochi con calciatori come Dzeko, Perotti e Zaniolo. E' qualcosa che ancora mi stupisce, perché in realtà sono ancora un bambino. E' bello, significa che hai realizzato i tuoi sogni, per i quali hai lavorato fin da quando sei bambino. Quindi posso solo godermela e, soprattutto, sfruttare questa situazione”.