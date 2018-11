Villas-Boas ammette: "In passato ho avuto contatti con Inter e Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'avventura in Cina, André Villas-Boas attende un progetto per iniziare una nuova esperienza in panchina. Intervistato dal Corriere dello Sport, il portoghese ex Porto, Chelsea, Tottenham e Zenit - assistente di José Mourinho nei primi tempi all'Inter - ha detto: "L’Italia ovviamente m’interessa. Del punto di vista tattico è uno dei campionati più difficili. I rumors del passato legati a Inter e Roma? Negli anni ho avuto contatti con l’Inter, la Roma e altri club però non siamo arrivati a una fase di trattativa vera e propria perché ero impegnato con un’altra società o perché non abbiamo raggiunto un accordo sul programma di lavoro".