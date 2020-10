Villas-Boas saluta Maxime Lopez: "Al Sassuolo arriva un maestro del gioco"

"In Italia arriva il talento puro. Maestro di tecnica. Maestro del gioco, sempre sorridente". André Villas-Boas, allenatore dell'Olympique Marsiglia, spende parole importanti per Maxime Lopez, giovane centrocampista arrivato al Sassuolo dal club francese: "A Bouna Sarr e Maxime Lopez - si legge sul profilo Instagram dello Special Two - grazie per tutto quello che avete fatto per noi. Ci mancherete. Siete sempre stati lì per me e vi auguro buona fortuna e successi nei vostri nuovi club. Guarderemo le vostre partite e vibreremo con le vostre vittorie. In Italia arriva il talento puro. Maestro di tecnica. Maestro del gioco, sempre sorridente. ⁣Buona fortuna Maxime ⁣".