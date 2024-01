Ufficiale Vina al Flamengo dalla Roma, ci siamo quasi. Il Sassuolo annuncia la risoluzione del prestito

Ci siamo per il trasferimento di Matias Vina al Flamengo. Come passaggio obbligatorio per l'addio alla Roma e lo sbarco in Brasile era necessaria l'interruzione anticipata del prestito al Sassuolo, col club neroverde che ha annunciato l'accordo in questi minuti. "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver definito con l’A.S. Roma la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Matías Viña", si legge sul sito neroverde. L'operazione porterà nelle casse giallorosse una cifra importante, circa 8 milioni di euro più bonus.

L'avventura di Vina in Italia.

L'uruguayano è arrivato alla Roma nell'estate del 2021 e ha raccolto 44 presenze totali con la maglia giallorossa. La scorsa stagione, dato lo scarso utilizzo nelle fila dei capitolini, è partito in prestito durante il mercato di gennaio, con il Bournemouth che lo ha preso in prestito con diritto di riscatto, non esercitato al termine della stagione. Nell'estate del 2023 il passaggio al Sassuolo, con la stessa formula, ma la sua avventura in neroverde sta già per terminare, visto appunto il trasferimento al Flamengo.

In questa stagione Vina è sceso in campo 16 volte, 15 in campionato e una in Coppa Italia, fornendo tre assist per i suoi compagni. A dicembre il calciatore è stato fermato da un infortunio al ginocchio, che gli ha fatto saltare le ultime cinque giornate di Serie A. Adesso l'addio, e l'inizio della nuova avventura in Brasile.