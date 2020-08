Vincere, a qualsiasi costo: per Conte è questione di mentalità. Ma anche la sua Inter è pazza

vedi letture

Vincere, vincere e ancora vincere. Il mantra di Antonio Conte è chiaro. È una questione di mentalità: se ci perdonano i tifosi dell'Inter, molto juventina. Perché i 16 anni in bianconero, di cui cinque da capitano e tre da allenatore, hanno inevitabilmente definito la carriera e il modo di essere del tecnico salentino. Che ricorda le vittorie e fa passare in secondo piano le sconfitte, perché conta sempre e soltanto quando arrivi primo. La storia, ripete Conte, la fa chi vince.

Grandissimo in Italia, con l'Italia e in campionato. Nel pantheon degli allenatori dell'ultimo decennio, Conte c'è già. Dopo il curioso, a posteriori, avvicendamento con Sarri ad Arezzo, il salentino in panchina ha quasi sempre vinto. Due promozioni, a Bari e Siena. Poi il capolavoro, forse irripetibile: prende la sua Juve, a pezzi dopo due settimi posti consecutivi, e come la fenice la fa rinascere dalle sue ceneri. Tre scudetti consecutivi, uno con Carrera e poi Alessio a farne le veci per qualche mese. Infine, la separazione burrascosa. Dopo la Juve, l'Italia: altro piccolo pezzo d'autore. Da ct, prende una nazionale ben poco quotata e la porta fino ai rigori contro la Germania. Infine, prima dell'Inter, il Chelsea: Premier League al primo colpo. La seconda stagione va storta, in tutti i sensi: quinto posto. E volano gli stracci.

Ora l'Europa. Se in campionato la carriera di Conte ha sempre avuto il vento in poppa, non altrettanto può dirsi delle sue esperienze a livello continentale. La fotografia più limpida, si fa per dire, è il campo disastrato del Galatasaray, sul quale nel 2013 si spensero le speranze juventine di Champions. Nella stessa stagione, proprio l'Europa League che oggi è alla portata sembrava una grandissima opportunità: finale a Torino, cosa c'è di meglio? E invece la maledizione della Vecchia Signora supera persino quella di Bela Guttmann e Conte finisce la sua corsa in semifinale contro il Benfica: vincerà, per la cronaca, il Siviglia. Come sempre? Chi lo sa. Più in generale, nelle sue varie campagne europee con i club, Conte non ha mai entusiasmato, fino ad oggi: in Champions League, il massimo risultato raggiunto sono i quarti di finale. E ci sono anche due eliminazioni ai gironi, una proprio in questa stagione. Quella di stasera sarà per lui la prima finale di una coppa UEFA. E l'occasione di dimostrare il suo valore anche oltre le Alpi.

Dal 4-2-4 al 3-5-2. Con che modulo? Il 3-5-2, facile a dirsi. Da quasi un decennio è diventato il marchio di fabbrica di Conte, che ha fatto scuola in Serie A e persino all'estero, dove la difesa a tre ha vissuto un revival anche grazie al ciclo d'oro della Juventus. Non è sempre stato così: a inizio carriera, il classe '69 era considerato un integralista del 4-2-4. Poi, contro il Napoli di Mazzarri, l'illuminazione: schiera i bianconeri a specchio, valorizza Bonucci in difesa e il trio Vidal-Pirlo-Marchisio a centrocampo. Non cambia più, e oggi ha qualche difficoltà a inserire un fuoriclasse come Christian Eriksen tra le linee del suo modulo base. Ma, tra tutte le critiche possibili, la poca flessibilità manca nella lista.

Mai più pazza Inter? Non poteva essere una storia semplice. Il temperamento, quello sì invece. Perché Conte, che della tempra morale ha fatto un punto di forza e così conquista tutti i giocatori (o quasi, chiedete info a Diego Costa) allenati, nel carattere forte ha anche un potenziale limite. Si è visto al Chelsea, si riscopre oggi nei rapporti complicati con l'Inter. Una storia che non poteva certo essere semplice, nonostante le promesse di un'estate fa, quelle di no more crazy Inter. I presupposti, però, erano complicati: Conte e la maglia nerazzurra, per anni, sono stati come cane e gatto. E l'esultanza post 5 maggio è scalfita nella memoria. Non sembra neanche quello il problema, non è una vera crisi di rigetto in quel senso. Piuttosto, all'Inter manca quella sensazione di inscalfibile solidità che, anche nei momenti più complicati, la Juve ha saputo imprimere. O magari, il Conte del 2020 è un allenatore molto diverso da quello del 2011, che può avanzare pretese e richieste, persino piantare grane. Purché vinca. Alla fine, conta solo quello.