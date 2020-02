vedi letture

"Vincere fa sempre bene". Milik esulta sui social dopo l'1-0 contro l'Inter

"Vincere fa sempre bene". Arkadiusz Milik, punta polacca del Napoli, ritrova il sorriso. Lo fa dopo il successo del suo Napoli in casa dell'Inter, 1-0 firmato Fabian Ruiz, nella semifinale d'andata della Tim Cup. "Vincere fa sempre bene -ha scritto. Winning is always a good idea".