Vincere, poi valutare il futuro: le cinque domande di casa Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincere, poi valutare il proprio futuro. È questa l'agenda della Juventus, secondo quanto riferito da Tuttosport, che oggi fa il punto sul momento dei bianconeri. Cinque domande fondamentali per capire il proprio futuro: se dal punto di vista atletico non vi sarebbe preoccupazione, è pronto il rinnovamento della rosa. In particolare, scrive il quotidiano, nessuno è incedibile e chiunque venisse ceduto sarebbe sostituito in modo adeguato. E Allegri? Al momento non vi sono certezze sul futuro del tecnico, anche se nell'ultima conferenza stampa il livornese non ha dribblato la domanda sul proprio futuro.