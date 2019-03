Fonte: Dal nostro inviato a Oporto, Simone Lorini

"Dobbiamo vincere, ma nessuna fretta". L'interno delle pagine di Record dedica ampio spazio alla sfida di Champions League che attende il Porto stasera contro la Roma nel ritorno degli ottavi di finale allo stadio Do Dragao. In primo piano le parole del tecnico Conceicao, chiamato a ribaltare il 2-1 dell'Olimpico in favore dei giallorossi. Sulla stessa linea anche gli altri due quotidiani portoghesi, A Bola e O'Jogo. Queste le pagine sportive dedicate oggi alla sfida di Champions League: