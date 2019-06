Il Liverpool è l'unica squadra che negli ultimi otto anni ha vinto la finale di Champions pur arrivando al triplice fischio con un possesso palla inferiore rispetto all'altra finalista. L'ultima squadra a riuscire in questa impresa prima dei reds, sottolinea Opta Joe', fu l'Inter di José Mourinho nel 2010. Anche quella finale, proprio come questa, fu giocata a Madrid.

35.4% - Liverpool (35.4%) have become the first side to win the Champions League final despite having less possession than the opposition since Jose Mourinho’s Inter Milan beat Bayern Munich in 2010, also in Madrid. Masterplan. #UCLfinal pic.twitter.com/cuydtDvbbQ

— OptaJoe (@OptaJoe) 1 giugno 2019