Vinotinto di qualità: l'idolo Rey e l'inizio da volante, Osorio è già il leader del Parma

Yordan Osorio, cresciuto sulle sponde del Santo Domingo, è la nuova icona e simbolo della difesa del Parma. Ancge ieri è stato il migliore contro il Cagliari, in una stgione da indubbio protagonista. Fisico, senso tattico e piedi buoni, nasce da volante, da numero 8. E fino ai sedici anni gioca lì, a guardia della difesa e giusto dietro gli uomini di corsa e gol. Per necessità e virtù, si trasforma in centrale dove segna pure cinque reti in ottantaquattro partite di cui ben ottanta da titolare.

Il volo in Portogallo La dimostrazione che lo scouting funziona, arriva dal piccolo Tondela. Che ha gli occhi in Sudamerica, in Venezuela, e che pesca allo Zamora il centrale difensivo. Poi il Porto lo acquista, metà e poi tutto il cartellino. Girovaga in prestito, in cerca di un'identità che non è mai riuscito a trovare fino in fondo, anche se a San Pietroburgo i colpi messi in mostra sono importanti. Adesso ha ventisei anni e dopo Vitoria Guimaraes e Zenit, il Parma lo ha acquistato a suon di milioni.

L'idolo Rey Nel corso della conferenza stampa di presentazione col Parma, Osorio ha detto che il suo idolo è 'José Manuel Rey'. Non un grande del futbol internazionale o europeo, magari brasiliano o argentino, ma un centrale a lungo della Vinotinto di cui ora il ventiseienne è una colonna. Rey, il destro terribile del Venezuela, è l'allenatore dello Zamora e l'idolo del nuovo simbolo della difesa del Parma. La grande intuizione del mercato d'estate, pur a suon di milioni, firmato Krause, Carli e Lucarelli.