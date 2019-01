Viola condannata dai singoli. Ma la gioventù non può più essere un alibi

Fiorentina-Sampdoria 3-3 (34' e 70' Muriel, 44' Ramirez, 81' e 85' Quagliarella, 93' Pezzella)

Un doppio intervento falloso proprio sotto gli occhi del direttore di gara Marco Di Bello e un evidente tocco di mano in area di rigore. Se Pioli oggi può ringraziare lo scatenato Luis Muriel, autore di una doppietta al suo esordio coi gigliati in campionato, lo stesso non può certo dirsi di Edimilson Fernandes e Vitor Hugo.

Il centrocampista svizzero e il difensore brasiliano sono stati senza alcun dubbio i due protagonisti in negativo dell'incontro giocato al Franchi: il primo per l'espulsione che ha lasciato la Fiorentina in dieci uomini appena cinque minuti dopo il gol dell'1-0 e, soprattutto, in vista di una ripresa diventata lunghissima e assai dispendiosa; il secondo a causa del braccio largo in area che ha regalato ai blucerchiati il rigore del 2-2, ancora una volta poco più tardi rispetto al nuovo vantaggio firmato Muriel. La squadra di Pioli in questa stagione si ritrova così per l'ennesima volta a rimpiangere gli errori individuali, ai quali vanno sicuramente aggiunti i due tentativi mancati di Simeone sotto porta.

Dei peccati di gioventù, soprattutto per Edimilson (classe '96) e il Cholito (classe '95), una vera e propria mancanza di concentrazione per Vitor Hugo (classe '91). Ma l'età media della squadra non può più essere un alibi. All'interno del nuovo ciclo verde promosso dalla Fiorentina gli errori sono comprensibili, ma coi due punti persi oggi (sarebbero potuti essere addirittura tre se Pezzella non avesse firmato il pari allo scadere in spaccata) Chiesa e compagni hanno infatti rimandato ancora e ancora quel salto mentale, tecnico e in classifica che la piazza attende da tempo.