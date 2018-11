Visto, Ventura? Ha ragione Pellissier: c'è ancora vita per il Chievo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un punto che rappresenta un punto di svolta. Un pareggio arrivato eseguendo alla perfezione ciò che ieri in conferenza stampa aveva detto il nuovo allenatore Di Carlo. "Voglio vedere lo spirito Chievo". Oppure: "Servirà concentrazione aggressività. Bisognerà conquistare ogni centimetro". Di Carlo l'ha ripetuto più e più volte e oggi i giocatori sono scesi in campo con quelle parole ben stampate in mente.

D'accordo, il Napoli ha costruito di più. Ai punti avrebbe meritato, ma lo 0-0 finale è anche merito di una squadra che ha giocato la gara utilizzando tutte le sue armi e ha sfruttato i piccoli errori disseminati qua e là dagli avversari per chiudere il match con la porta inviolata. Ancelotti non è stato perfetto, ha concesso agli avversari la superiorità in mezzo al campo e Di Carlo l'ha sfruttata. Così come perfetto non è stato il Napoli: ha approcciato il primo tempo senza la giusta determinazione e ha permesso agli avversari di prendere coraggio.

Dopo questo turno il Chievo resta lontanissimo dalla zona salvezza. Anzi, dopo oggi lo è ancora di più vista la vittoria dell'Empoli. Però il punto conquistato al San Paolo è soprattutto una iniezione di fiducia, una risposta a Ventura che dopo l'ultimo match ha abbandonato la nave perché, a suo avviso, non c'era più speranza. Una scelta che ha punzecchiato Pellissier e compagni nell'orgoglio, che ha prodotto risposte piccate e una decisa reazione sul campo.

Dopo oggi la zona salvezza resta visibile solo col binocolo, ma intanto alla rassegnazione di Ventura s'è sostituita la tenacia di Di Carlo, bravo a invertire subito la rotta. E a lanciare un messaggio alle rivali: c'è ancora vita sul pianeta Chievo.