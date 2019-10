Vitesse, in prova Honda. Che scrive al Milan: "Chiama se hai bisogno"

© foto di Michele Pavese

Dopo essersi proposto, tra il serio e il faceto, a Milan e Manchester United attraverso i propri account social, Keisuke Honda potrebbe finalmente aver trovato squadra: il Vitesse, squadra della Eredivisie, ha accolto l'appello del fantasista giapponese e gli ha concesso un periodo di prova: "Domani mi unirò agli allenamenti del Vitesse. Mi sento come dodici anni fa, quando facevo provini". Immediati sono arrivati i complimenti e il sostegno del Milan, società in cui Honda ha giocato dal 2014 al 2017. E il classe 1986 ha subito colto l'occasione per ribadire la propria candidatura: "Grazie, chiamatemi quando avete bisogno di me. Non dimenticatelo". Il Samurai non ha ancora dimenticato la sua vecchia casa.