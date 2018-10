Vitor Hugo torna sul rigore con l'Inter: "Assurdo, mai visto uno così"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso dell'intervista al Corriere Fiorentino, Vitor Hugo, difensore della Fiorentina, è ritornato sul ben più che discusso rigore contro l'Inter per un suo tocco coi polpastrelli della mano. "Incredibile, mai visto in vita mia un rigore così. Non ho fatto nulla per toccare il pallone con la mano, forse l'ho appena sfiorato e la palla comunque non ha cambiato direzione. L'arbitro è stato troppo severo".