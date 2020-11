Vittoria col Ferencvaros e il Barça che non perde: la Juve può festeggiare gli ottavi già stasera

vedi letture

Barcellona 9, Juventus 6, Dinamo Kiev e Ferencvaros 1. Questa la classifica del Gruppo G di Champions League dopo le prime tre giornate ed in vista delle sfide di questa sera. La Juventus, che ospiterà gli ungheresi allo Stadium, già questa sera potrebbe festeggiare la matematica qualificazione agli ottavi con 2 turni di anticipo. L'eventualità è piuttosto chiara: se CR7 & co. dovessero battere il Ferencvaros e contemporaneamente il Barça non dovesse perdere con la Dinamo, bianconeri e blaugrana sarebbero matematicamente qualificiati. Con i 3 punti, la Juve salirebbe a 9, lasciando il Ferencvaros a 1. Con un pareggio nell'altra sfida, la Dinamo andrebbe a 2, a -7 dalla Juventus con due partite da giocare.

Se dovesse materializzarsi questo scenario, le ultime due gare del girone servirebbero soltanto per decidere il primo posto fra Juve e Barça.