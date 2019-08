© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione della festa del Marsiglia per i 120 anni del club, è andata in scena l'amichevole tra il club francese e il Napoli che ha visto il successo degli azzurri per 1-0. La squadra di Ancelotti infatti si è imposta grazie ad una rete di Dries Mertens arrivata al 38'. Buon test per il Napoli che è sembrato in palla e in ottime condizioni fisiche.