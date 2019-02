Vittoria di nervi e passione: il Cagliari supera il Parma e salva Maran

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con una ripresa di grande incisività, il Cagliari torna alla vittoria a spese del Parma, che conferma di avere grossi limiti di personalità. Dopo l'incredibile ko interno contro la SPAL, arriva una seconda sconfitta in rimonta, stavolta alla Sardegna Arena: la doppietta di Pavoletti salva la panchina di Rolando Maran, ma i problemi dei sardi rimangono evidenti. L'infortunio di Pellegrini toglie l'ennesima pedina al tecnico, così come il rosso finale a Joao Pedro: i tre punti sono una medicina immediata molto importante, ma il palese nervosismo della squadra deve essere eliminato il prima possibile.

PARTENZA ACCELERATA - Cagliari subito molto aggressivo in campo, sbilanciato sulla sinistra grazie alla avanzate puntuali di Pellegrini, un pericolo costante per la formazione ducale. La prima palla buona è per Pavoletti, che conclude però malissimo da ottima posizione, non centrando nemmeno la linea di fondo, senza alcuna deviazione. I sardi sono molto motivati e continuano nell'assedio: su calcio d'angolo ci prova Ceppitelli, spedendo alto, mentre poco dopo tocca al recentissimo ex Deiola impegnare Sepe. Conclusione violentissima ma centrale, il portiere scuola Napoli respinge. La gara cala di ritmo, anche per un problema fisico ad uno dei più attivi in campo: Luca Pellegrini si fa male per colpa di una torsione innaturale, Maran è costretto a fare i conti con l'ennesimo infortunio. Al suo posto spazio a Lykogiannis.

IL GOL, IL SILENZIO - Il Parma guadagna campo, complice uno scontato calo fisico dei sardi e sfruttando le fasce, fa le prove del gol con Inglese, il cui colpo di testa è però innocuo. Di tutt'altra incisività quello successivo di Kucka, che su invito di Gobbi si inserisce e con un colpo di reni spedisce la sfera alle spalle di Cragno, che la tocca ma viene comunque superato. Cala il silenzio sulla Sardegna Arena, incredula di fronte al cinismo ducale, un marchio di fabbrica stagionale per la formazione di Roberto D'Aversa.

PAVOGOL E TUTTO RIBALTATO - Rossoblù nervosissimi, la ripresa inizia sui ritmi forsennati con cui era cominciato il primo tempo, un'intensità che però non premia il Cagliari, i cui attacchi vengono puntualmente rintuzzati da un Parma che fatica però terribilmente a trasformare in tiri in porta le proprie sortite offensive. E nel momento più atteso, ecco il pareggio: calcio di punizione di Cigarini, Ceppitelli fa da torre anticipando Bastoni nel duello aereo, e sotto misura, da due passi, Pavoletti batte Sepe. Passano venti minuti esatti e il Cagliari mette a frutto ancora le migliori qualità del suo attaccante: Barella soffia il pallone a Biabiany e mette un gran cross a centro area. Terzo tempo perfetto di Pavoletti e colpo di testa vincente. D'Aversa inserisce Siligardi e Ceravolo, ma il Parma non si avvicina neanche alla porta di Cragno.