Vittoria per la Samp in Coppa Italia. Ranieri: "Adrien Silva il solito faro. Keita sta crescendo"

Alla Sampdoria basta un gol di La Gumina per avere la meglio su un'ottima Salernitana. La squadra di Claudio Ranieri vince 1-0 contro i granata di Castori e passano al quarto turno di Coppa Italia dove troveranno la vincente fra Genoa e Catanzaro in campo sempre al "Ferraris" domani alle 17: "Keita Balde? Ha fatto una buona partita - sottolinea mister Claudio Ranieri in conferenza stampa - anche se gli chiedevo di mettere al servizio della squadra i suoi scatti in profondità. Capisco che nelle partita odierna, con una Salernitana che ci aspettava negli ultimi 20 metri, era difficile. Per lui è importante mettere minuti nelle gambe, sta crescendo per arrivare al suo miglior stato di forma".

Silva è uscito dolorante. "Ancora i medici mi devono dire, ha fatto una buonissima partita, il solito faro di centrocampo, molto bravo a dare tranquillità a tutti. Speriamo che non sia nulla di grave".

Chi ha giocato meno ha dato le risposte che cercavi? "Volevo risposte di qualità, determinazione e convinzione. Hanno fatto tutti bene. Non era facile contro una Salernitana che sta facendo molto bene in Serie B. Abbiamo creato tantissimo anche se non siamo riusciti a concretizzare tutte le occasioni".

Domenica c'è il derby. "C'è il tempo necessario per prepararlo. Il derby è una partita in cui si azzera tutto. Stato di forma, classifica, categoria addirittura".

Come sono state le risposte dei giocatori oggi? "Ho le certezze che si stanno allenando tutti bene, chi ha giocato ha sfruttato bene la chance di guadagnarsi la maglia da titolare. Io voglio che i giocatori non mollino mai perché l'allenatore ha sempre bisogno di tutti nell'arco di un campionato".