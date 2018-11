Vittoria, questa sconosciuta. Lo 0-0 lascia Bologna e Fiorentina nel limbo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parola d'ordine: vittoria. Bologna e Fiorentina si sono affrontate con in testa lo stesso preciso obiettivo. Ovvero tornare al successo dopo 5 partite caratterizzate da sconfitte e soprattutto pareggi. Ci hanno provato entrambe, specialmente la Fiorentina, ma alla fine lo 0-0 è lo specchio del momento che stanno attraversando le due squadre. E, soprattutto, dei problemi in fase offensiva tanto di Inzaghi quanto di Pioli. Da una parte i padroni di casa del Bologna sono riusciti a mettere in seria difficoltà la difesa gigliata in una sola occasione, alla fine del primo tempo col colpo di testa di Orsolini ben parato da Lafont. Dall'altra la Fiorentina che come troppo spesso succede ha enormi difficoltà a far fruttare la mole di gioco prodotta. Perché anche oggi, al termine dei 90 minuti, sono almeno 5 le palle gol nitide capitate sui piedi (o sulle teste) dei giocatori gigliati. Ma un po' per la bravura di Skorupski (su Chiesa e Simeone), un po' per la sfortuna (palo di Milenkovic) il gol continua ad essere uno (anzi, il principale) dei problemi della stagione.

Per questi motivi lo 0-0 sembra un risultato tutto sommato giusto. Che muove sì la classifica, ma che non può evidentemente certificare la guarigione, o il salto di qualità se preferite, delle due protagoniste del derby dell'Appennino.