Vittoria sull'Atletico, Bonucci: "Dissi a Dybala: 'tira più forte che puoi'"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria ottenuta in casa contro l'Atletico Madrid in Champions League nei pensieri di Leonardo Bonucci, oggi intervenuto ai microfoni di Sky. Questo il pensiero del capitano bianconero sul gol di Dybala: "Abbiamo iniziato bene e poi trovato questa perla di Paulo, ha trovato un angolino meraviglioso da posizione quasi impossibile. Ero davanti a Oblak, lui non poteva vedere la palla avendo due uomini in barriera e gli ho detto 'tira più forte che puoi' ma non pensavo tirasse in quel modo".