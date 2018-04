Viva il VAR. Ora anche la Juventus ha cambiato idea

© foto di Federico Gaetano

Impossibile e necessario non tornare indietro. Nonostante le critiche, nonostante i necessari miglioramenti. Eppure, in questi mesi sul VAR se ne sono dette di tutti i colori: inutile, superfluo, addirittura dannoso. Sottolineando solo ed esclusivamente i pochi episodi controversi piuttosto che le tante questioni risolte proprio grazie all'ausilio tecnologico. Tutti all'attacco, tutti contro il VAR. A partire proprio dalla Juventus che in questi mesi non ha lesinato critiche.

Così Buffon il 26 agosto, dopo Juventus-Genoa 4-2: "La VAR non mi piace, sembra di giocare a pallanuoto. Non ci si può fermare ogni tre minuti. È qualcosa che ti toglie il feeling della partita, il piacere di giocare".

Così Agnelli il 24 ottobre, in una conferenza stampa tenuta a margine dell'assemblea degli azionisti: "E' uno strumento che tutti quanti auspicavamo fosse introdotto nel calcio. Ne ho parlato con Infantino, Ceferin e Boban. Sono state fatte due leggerezze. La prima, dare la facoltà a ogni federazione di valutare la bontà di un progetto. Non si fa sperimentazione in campionati come Serie A o Bundesliga. Poi l'analisi del protocollo, che non è così chiaro riguardo all'applicazione del Var. Molto positiva, quindi, l'introduzione dello strumento. Ora va curata la messa a punto. Gli scudetti non si vincono con il Var ma con il lavoro".

Posizioni espressa pochi mesi fa che sono molto diverse da quelle attuali. Perché anche la Juventus, adesso, invoca l'utilizzo del VAR: non solo in campionato, ma anche in Europa. E ieri Agnelli l'ha espresso a chiare lettere: "Se il problema è istruire gli arbitri allora stacchiamoli, facciamo un corso veloce e utilizziamo la tecnologia. Quando si hanno partite di una determinata importanza bisognerebbe istruire velocemente gli arbitri, eliminare gli assistenti e portare le persone dietro allo schermo. Ci sono le competenze per farlo".

Una posizione sicuramente di buonsenso, che porta la Juventus dalla parte della tecnologia. Che può essere migliorata, certo, ma che rappresenta un importantissimo passo avanti verso un calcio più equo e giusto.