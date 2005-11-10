“Io mi sono trovato bene con tanti, però secondo me un allenatore a cui c’è da fare una statua è Gian Piero Gasperini”. Emiliano Viviano, dagli studi di Mediaset, parla così dell’allenatore della Roma: “Ha raccolto meno di quanto seminato, perché non ha mai allenato grandissime squadre, a parte oggi”.

L’ex portiere ha poi detto la sua su Goncalo Ramos, al centro delle discussioni in casa Milan ma difeso da Ruben Amorim: “Io adoro la comunicazione dell’allenatore rossonero, al di là di quello che pensa realmente sta difendendo il ragazzo. Secondo me però ha anche ragione.

Ramos, nonostante il periodo in cui non segna tantissimo, fa movimenti per i compagni. È un centravanti che lavora molto molto bene, si sbatte tantissimo durante la partita. Gli sta mancando il gol e gli viene imputato il prezzo che è stato pagato, però magari si sbloccherà già oggi”.