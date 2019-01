Viviano c'è, il Napoli insiste per Lazzari: il punto sulla SPAL

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalla porta all'attacco. Il secondo è sempre il più difficile, cantava qualcuno: ne sa qualcosa la SPAL, che infatti a gennaio lavora e lavorerà alacremente sul mercato per spingere la squadra verso la salvezza.

IN ENTRATA

Si parte dal portiere, appunto: Emiliano Viviano è già a Ferrara, parla (quasi) da giocatore della SPAL, manca soltanto la classica firma sul contratto (è arrivata circa mezz'ora dopo la pubblicazione dell'articolo). Poi c'è da ritoccare qui e lì: sulla fascia Schelotto è il primo obiettivo dopo che è sfumato Caceres. In difesa continua il pressing per Marco Andreolli. L'ultima idea per l'attacco è quella che porta a Gianluca Lapadula. Piacciono anche Kean e Kownacki, resta in piedi l'ipotesi di uno scambio col Chievo: Paloschi da un lato, Stepinski dall'altro.

IN USCITA

Il Napoli fa sul serio per Mannuel Lazzari: il club partenopeo può spingersi fino a 13 milioni, quello estense ne chiede 22. Non è poco, ma molto dipenderà dall'intensità dell'offensiva di Giuntoli. Detto che Paloschi potrebbe salutare, in uno scambio o meno (ci pensa anche il Frosinone), registriamo l'addio quasi certo di Vanja Milinkovic-Savic, destinato all'Ascoli.