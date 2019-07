© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' di proprietà dello Sporting ma ha voglia di salutare di nuovo il Portogallo. Emiliano Viviano (33), dopo l'ultima esperienza alla SPAL, secondo il Corriere dello Sport strizza l'occhio al Torino anche se nel ruolo di vice. In granata l'estremo difensore avrebbe la chance di giocare l'Europa League, anche se partirebbe come alternativa a Salvatore Sirigu. In precedenza la Fiorentina e il Parma avevano pensato all'ex Brescia, adesso invece emerge la pista legata ai piemontesi.