Viviano e non solo? La Sampdoria vuole abbassare il monte-ingaggi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emiliano Viviano verso Lisbona. La notizia, arrivata dal Portogallo, ha trovato conferme nelle ultime ore: affare non ancora concluso ma ben indirizzato, con lo Sporting Club che vuole sostituire con l'estremo difensore blucerchiato un altro portiere di sicuro affidamento pronto ad andare via: Rui Patricio (a un passo dal Napoli).

Probabile trasferimento a sorpresa, ma nemmeno troppo. Perché la frase d'ordine per questa estate in casa Sampdoria è 'tagliare il monte-ingaggi'. E quindi i dirigenti blucerchiati, maestri nello scovare i migliori giovani in giro per l'Europa e nel rivenderli a cifre importanti, sono pronti ad ascoltare tutte le offerte per i calciatori che guadagnano di più: da Silvestre a Praet, passando per Alvarez, Torreira e non solo. Strinic (altro ingaggio importante) è già andato via, Viviano quasi. E non è finita qui: per la Sampdoria sarà un'estate di profondo rinnovamento.