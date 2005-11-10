L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, è intervenuto a Radio FirenzeViola per analizzare la nuova crisi della squadra di Vanoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'analisi di Viviano

Su cosa farebbe oggi se fosse un dirigente della Fiorentina: "Sinceramente sono molto in difficoltà perché non riesco a trovare un aspetto positivo. Nel gioco, nella comunicazione, nell'organizzazione, nel pensiero futuro... Oggi non è stata neanche la partita peggiore, ma è tutto molto estemporaneo, è frutto delle giocate dei singoli che poi non stanno arrivando. Io ho giocato tanto a calcio, vedo e sento tante persone che contestano le operazioni societarie ma guardo la Lazio ed è prima in classifica e quindi il problema non può essere lì. Se guardo in campo, vedo giocatori che non sanno cosa fare, che sono messi in campo a caso. Vanoli non ci sta capendo nulla, è una squadra costruita per giocare in maniera diversa. Per tenere palla e guidare il gioco, e invece non lo fai mai. Njie e Mastantuono giocano a 50 metri dalla porta, se non sei Yamal fatichi per forza. Per me esattamente come l'anno scorso il problema fu Pioli, ora è la stessa situazione. C'è bisogno di una svolta. Mi dispiace perché ritengo Vanoli un buon allenatore e soprattutto un'ottima persona. Non è scarso, ma va mandato via dalla Fiorentina".

Su chi chiamare per sostituire Vanoli: "Ora la situazione non è semplice, però ce ne sono un paio: Montella, Thiago Motta o anche Tudor. Poi odio criticare perché ho fatto il calciatore, ma oggi cosa deve fare un tifoso della Fiorentina? C'è una cosa che mi fa impazzire".

Sui tifosi della Fiorentina: "Che la Fiorentina fa schifo da 10 mesi e in trasferta è sempre tutto pieno. Sento dire che Firenze è una piazza difficile, che contestiamo o polemizziamo troppo. Oggi ce n'erano 1500 nel settore ospiti, e siamo rompicoglioni? Mi piacerebbe che vedessero chi sono davvero i rompicoglioni. Odio che tutta Italia parli di Firenze come piazza difficile".