Intervenuto ai microfoni di Sky, Emiliano Viviano parla della sua esperienza allo Sporting Lisbona: "Potrebbe andar meglio. Però ci sono una serie di cose che sono successe... ci vorrebbe un libro per spiegarle".

sul derby di Genova: "Quando vedrò il derby un po' di invidia ci sarà. Partita speciale in un posto per me speciale. Da parte mia ci sarà un po' di invidia, ma si va avanti".

su Perin e la scelta di andare alla Juventus: "Io ci parlo, siamo amici. È un treno difficile da rifiutare, quello della Juventus. Credo che abbia fatto bene a mettersi in gioco, avrà le sue possibilità".