Viviano, lo Sporting si defila. In corsa restano Parma e Bologna

© foto di Federico Gaetano

Come riporta PrimoCanale.it, le strade di Emiliano Viviano e della Sampdoria si divideranno quasi certamente in estate. Il portiere sembrava a un passo dallo Sporting Lisbona, ma il club portoghese ha mollato la presa negli ultimi giorni. Sull'ex Brescia restano Parma e Bologna, con i gialloblù in vantaggio.