Viviano: "Mi sarebbe piaciuto tornare in viola. Adesso aspetto gennaio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto a Radio Bruno Toscana per analizzare il suo presente e quello della squadra viola: "Io ancora devo aspettare che arrivi gennaio, quindi non posso trasferirmi da nessuna parte. Ho rescisso il contratto con lo Sporting, ma avendolo fatto fuori dal mercato devo aspettare la sessione. Qualcosina c'è, vediamo. Io per ora mi alleno a Bogliasco".

C'è stata la possibilità che in estate lei potesse tornare alla "sua" Fiorentina?

"A me sarebbe piaciuto, quello è chiaro. Però è stato fatto un ragionamento da parte di Pradè, che la mia presenza poteva mettere pressione a Dragowski e mi pare giusto. Io sono un esempio raro, ho vissuto la curva perché avevo due fratelli maggiori che mi portavano fin da piccolo. Per me è stata una fortuna e un onore giocare in viola".