© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due partite, zero panchine. Anzi, zero convocazioni, perché Emiliano Viviano è arrivato in estate allo Sporting Club di Lisbona, voluto da Sinisa Mihajlovic. Ora, con José Peseiro al posto di comando - con il serbo durato pochissimo in plancia a causa dei noti problemi della formazione lusitana - sta avendo dei problemi fisici e nelle due partite di campionato giocate dai biancoverdi Viviano non ha giocato nemmeno un minuto, anzi.

Tra l'altro c'è stato un piccolo giallo, a giugno, perché Viviano voleva rescindere subito il contratto. In estate è stato vicino anche al Parma, ma le richieste erano troppo alte per i gialloblù, poi decisi a virare su Sepe.