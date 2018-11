© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere dello Sporting di Lisbona, Emiliano Viviano, ha parlato ai microfoni di Tuttosport dopo il suo addio alla Sampdoria. "Sono tante le cose che mi mancano, ho vissuto quattro anni bellissimi a Genova, sia in città sia nella squadra. Purtroppo sono state fatte delle scelte, prese strade diverse. Mi è dispiaciuto lasciare la Sampdoria, lo sanno tutti, non era mia intenzione andare via. Sono rimasto in ottimi rapporti con Ferrero e i dirigenti, li sento ancora. Bisogna accettare le scelte".