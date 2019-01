Viviano su Ramsey: "Giocatore completo. Pedina perfetta per Allegri"

© foto di Federico Gaetano

Emiliano Viviano, portiere in procinto di firmare con la SPAL ed ex compagno di Aaron Ramsey all'Arsenal, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando del prossimo acquisto della Juventus: "Sarebbe un grandissimo colpo. È difficile strappare un britannico alla Premier, in più Aaron è una bandiera dell’Arsenal. Il fatto che sia molto tentato testimonia la grandezza Juve. CR7 le ha dato una dimensione internazionale notevole, attirando altri campioni. Che tipo di giocatore è? Gli inglesi lo chiamano box to box, gioca in tutti i ruoli. Perfetto per Allegri. Ha grandissima forza fisica abbinata a una buona tecnica. Può agire davanti alla difesa, come mezzala O trequartista. È completo, col vizio del gol, visto che grazie a lui vincemmo l’Fa Cup. Se in campo è una furia, nello spogliatoio è timido. Sta in disparte, non è chiassoso. Aaron vive per il calcio e l’unica distrazione è il golf: con Walcott e Chamberlain giocavano in continuazione. A Torino cercherà dei green per fare qualche buca. E poi c’è Szczesny che lo conosce bene e lo aiuterà a scoprire il nostro calcio".