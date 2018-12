Viviano verso il ritorno in Serie A: la SPAL ha l'accordo col giocatore

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Sky Sport potrebbe essersi già conclusa l'esperienza in Portogallo per Emiliano Viviano. Il portiere non rientra nei piani dello Sporting Lisbona e sarebbe felice di poter tornare in Serie A. Ci pensa concretamente la SPAL che si è già mossa per l'acquisto dell'ex Sampdoria. Il calciatore avrebbe già dato il via libera, ora si attende che possa decollare la trattativa anche con i lusitani.