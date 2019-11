Vizeu: "Tornare all'Udinese? Spero di poter rimanere a lungo al Gremio"

Dal Brasile arrivano alcune dichiarazioni di Felipe Vizeu, attaccante classe 1997 di proprietà dell'Udinese, in prestito fino a dicembre al Gremio, club di Porto Alegre. "Sono molto felice qui - ha dichiarato alla stampa brasiliana dopo la sconfitta di campionato contro il Flamengo -, la società e i tifosi mi hanno accolto molto bene e per questo la mia priorità è rimanere. Sul finire del campionato ci incontreremo e faremo il punto della situazione. Se tutto andrà come spero rimarrò al Gremio".