Vlahovic brucia la Juve, Cuadrado l'affonda: Fiorentina avanti 1-0 a Torino al 45'

La notte più fonda per la Juventus, il giorno più splendente per la Fiorentina. Almeno finora. I viola chiudono in vantaggio di un gol e di un uomo il primo tempo della gara dello Stadium: 1-0 per la squadra di Cesare Prandelli all’intervallo, con Juan Cuadrado espulso dopo appena un quarto d’ora. E i bianconeri di Andrea Pirlo sembrano frastornati: dai viola, ma forse anche da sé stessi e da una giornata a dir poco complicata.

CORTOCIRCUITO DIFENSIVO, VLAHOVIC SCAPPA. CUADRADO CI METTE IL CARICO, CR7 NON BASTA - Pronti via, Ribery lancia il giovane compagno d’attacco. Bonucci sbaglia i tempi del fuorigioco e De Ligt non riesce a recuperare. Risultato: Vlahovic rischia di mangiarsi un gol fatto, ma s’inventa un bello scavetto che beffa Szczesny. La Juve è sotto, la Viola avanti, ma non basta: al quarto d’ora Cuadrado perde palla nel tentativo di saltare Castrovilli. Per recuperarla, affonda il piede sulla caviglia del malcapitato centrocampista: La Penna estrae il giallo, il VAR monitor consiglia il rosso. E così sia: Juve in dieci per il resto della gara. La Fiorentina sfiora il raddoppio proprio con Castrovilli: ai limiti del miracoloso Szczesny nel dirgli di no. La reazione bianconera, per la cronaca, ha soprattutto le fattezze di Ronaldo: il portoghese sta bene e prova a riequilibrare il match, senza riuscirvi. Almeno per ora: Fiorentina avanti 1-0, mentre entrambe le squadre sorseggiano un tè caldo. Alla Juve forse serve un caffè bollente.