Vlahovic e Ghezzal due fantasmi. Dragowski ingenuo: i voti di TMW

© foto di Federico De Luca

Dragowski 5,5 - Incolpevole sul gol di Zaza nel primo tempo mentre potrebbe fare certamente meglio in occasione del raddoppio di Ansaldi.

Caceres 6 - Lotta e si batte, sia in fase difensiva che nelle sortite offensive. Nel recupero del secondo tempo riaccende la speranza della Fiorentina ma ormai è troppo tardi.

Ceccherini 5,5 - Fuori posizione nell'azione che porta al vantaggio del Torino. Non sempre impeccabile in fase difensiva e fa tanta fatica a guidare il reparto da centrale.

Milenkovic 6 - Prestazione tutto sommato sufficiente per il serbo che ha provato a rendersi pericoloso anche dalle parti di Sirigu con un colpo di testa nel secondo tempo. Se la Fiorentina perde non è certo colpa sua.

Dalbert 5,5 - Si fa sovrastare da Zaza in occasione dell'azione che porta all'1-0 del Torino. Per il resto non riesce a incidere e in varie occasioni va in difficoltà.

Benassi 5,5 - Montella gli dà una chance contro la sua ex squadra dopo la doppietta in Coppa Italia ma il centrocampista non la sfrutta. Si vede poco durante la gara e anche in interdizione fa fatica.

Pulgar 5,5 - Schierato come regista davanti alla difesa al posto di Badelj il cileno non è riuscito a dettare i tempi alla perfezione.

Castrovilli 6 - Nel primo tempo è il migliore della Fiorentina. Impreciso in un paio di guizzi palla al piede al momento dell'ultimo passaggio. La sua prestazione è comunque sufficiente, uno dei pochi a salvarsi.

Ghezzal 5 - Non si vede praticamente mai tanto che Montella è di fatto costretto a toglierlo per cercare di far cambiare marcia alla squadra viola. (Dal 50' Sottil 5 - Fallisce un gol clamoroso che avrebbe potuto riaprire la partita qualche minuto prima. Poco altro nella sua partita).

Vlahovic 5 - Vicino al gol a inizio ripresa dopo un primo tempo fatto di tanti errori. Anche nella seconda frazione fatica però contro la difesa del Torino e alla fine non riesce a trovare lo squillo decisivo. (Dal 78' Pedro SV).

Chiesa 6 - Un fantasma per tutto l'arco della gara poi si accende a pochi minuti dalla fine. Suo l'assist per Caceres e all'ultimo minuto per poco non trova il gol del pareggio con un destro da fuori deviato in calcio d'angolo.