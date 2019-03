Vlahovic: "Felice a Firenze, voglio vincere il campionato Primavera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista all'attaccante della Fiorentina Primavera, Dusan Vlahovic, sulle pagine del QS. Ecco alcune dichiarazioni del giocatore, riprese da firenzeviola.

Come ti trovi da quando sei tornato con i più giovani?

"Cerco sempre di dare la massima disponibilità. Adesso con i miei compagni abbiamo la possibilità di arrivare primi in campionato: penso solo a questo e a concentrarmi su questo obiettivo".

Come sono stati l'esordio a San Siro e la prima da titolare contro il Sassuolo?

"Esordire in uno stadio come San Siro è stata un'emozione unica che mi porterò sempre dentro. La gara con il Sassuolo invece non è stata un'occasione persa per me ma un'ulteriore possibilità per crescere. Purtroppo è arrivata in un momento difficile della stagione e non è stata una partita facile".

Ci spiega da dove nasce l'esultanza da "cecchino"?

"Fin da bambino mi divertivo a vedere i video di Batistuta e ho sempre adorato la sua smitragliata sotto la curva, come quella fatta dopo un gol alla Juve qui al Franchi. Non mi permetterei mai di esultare come lui ma ho comunque scelto un modo simile di esultare".

A gennaio sembrava vicino alla cessione.

"Sono felice di stare a Firenze e il mio unico obiettivo è giocare. Ho preferito farlo a Firenze con la Primavera che altrove".