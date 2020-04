Vlahovic non ha dubbi: "La Fiorentina è casa mia. Voglio restare a lungo e vincere qui"

"Firenze è casa mia. Vorrei restare a lungo in viola e vincere qui". Questo il titolo dell'intervista rilasciata da Dusan Vlahovic a La Gazzetta dello Sport, dove si capisce fin da subito la volontà dell'attaccante di non lasciare la Fiorentina: "Io sogno di tornare ad esultare presto proprio davanti alla curva Fiesole piena. Dedicherò il primo gol post Covid a chi lotta in prima linea con il virus. Chiesa? Federico è un calciatore top e con lui in campo mi trovo davvero a meraviglia. Iachini? Mi sta insegnando i movimenti giusti e la posizione da tenere in campo", alcune delle dichiarazioni del classe 2000.