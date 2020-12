Vocalelli (Gazzetta): "Quale credibilità resta alla FIGC? Si sono persi 70 giorni"

Il Napoli vince il ricorso, la partita contro la Juventus andrà giocata. Il Collegio di Garanzia CONI, riunitosi a Sezioni Unite, ha completamente ribaltato le prime due sentenze, quelle del giudice sportivo e della Corte Sportiva d'Appello. La FIGC è stata delegittimata, secondo quanto scritto da Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport: "Quale credibilità resta dei due primi gradi di giudizio della Federcalcio? Una cosa infatti è correggere, attenuare, una sentenza; un’altra – senza entrare nel merito – è stravolgerla completamente. Si può almeno dire che, dal 14 ottobre a oggi, si sono persi settanta giorni?".

FIGC delegittimata - "È stato così sconfessato non soltanto l’indirizzo della Federazione – a proposito del protocollo – ma anche il concetto di solidarietà con cui si era partiti a settembre. E adesso chi ripagherà le società che sono andate a giocare partite in estrema emergenza soltanto perché in quel caso la Asl non si è mossa o non è stata interpellata?", scrive ancora la Rosea.