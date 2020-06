Voglia d'Italia per Rafinha: il Celta pensa al riscatto, ma l'ex Inter aspetta un'offerta dalla A

Rafinha aspetta una chiamata da Serie A o Premier League. A scriverlo, quest'oggi, è il quotidiano catalano Mundo Deportivo, secondo il quale il centrocampista classe '93 avrebbe chiaramente espresso al suo entourage il desiderio di tornare in Italia (ha giocato nell'Inter) o di tentare la sorte in Inghilterra. Fino ad oggi, però, il club che è sembrato fare maggiormente sul serio per il figlio d'arte è stato il Celta Vigo, già pronto a riscattarlo dal Barcellona al termine del prestito di questa stagione.

Rafinha, in queste settimane, è stato accostato proprio ai nerazzurri come parziale contropartita tecnica per portare Lautaro Martinez in blaugrana.