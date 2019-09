Voglia, gioco, e tanta classe. Com'è andata la prima da titolare di Dybala

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus-Hellas Verona 2-1 (21' Veloso, 31' Ramsey, 49' Ronaldo)

Già dalle prime battute di gara era sembrato abbastanza chiaro. Paulo Dybala aveva una voglia matta, quasi sconfinante in smania, di giocare ed essere protagonista con la maglia della Juventus. E il primo squillo della Joya è arrivato al 16esimo della sfida odierna contro l'Hellas Verona. Ricezione a centrocampo, movimento per mandare fuori tempo Kumbulla, fallo subito e giallo all'avversario (che poi sarà espulso nel finale per doppia ammonizione). Un guizzo da vero Dybala, da uno che con i piedi fa più o meno quello che vuole.

Dopo i 14' contro il Napoli e i 10 contro l'Atletico, l'argentino ha finalmente avuto la sua chance dal primo minuto nell'undici di Maurizio Sarri. Le voci di mercato sono oramai alle spalle e in queste settimane la Joya ha lavorato solo e soltanto con l'obiettivo in testa di convincere il nuovo allenatore. E la prima è stata decisamente incoraggiante. Dybala infatti, nell'ora di gioco abbondante in cui è stato in campo, si è messo a disposizione dei compagni ed è stato spesso e volentieri al centro del gioco, scendendo regolarmente a centrocampo per trovare palloni giocabili. Poi, nella ripresa, se possibile ha cercato ancora più protagonismo avvicinandosi a Cristiano Ronaldo e dialogando nello stretto col portoghese, deliziando a tratti i palati dei tifosi bianconeri. Come al 59esimo, quando ha eseguito un tunnel al povero Veloso con la suola del suo piede sinistro.

Certo il gol non è arrivato e l'assist neanche. Ma anche senza contributi statistici la prima prestazione stagionale da titolare di Dybala ha detto tanto. E regalato nuove ed ulteriori certezze a Maurizio Sarri in vista del futuro.