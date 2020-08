"Voglio il possesso o recuperare palla velocemente". La filosofia di Pirlo in due concetti

Un calcio d'attacco, di possesso e di recupero palla alto. La filosofia di Andrea Pirlo spiegata da Andrea Pirlo. "Voglio proporre un calcio propositivo, con padronanza del gioco come ho detto ieri ai ragazzi. A loro ho detto due cose: la prima è che bisogna sempre avere il pallone, la seconda è che va recuperato velocemente. Sono le prime due cose di tattica che ho detto e in cui credo. Sono le cose più importanti a livello mentale da far entrare alla squadra", ha detto il neo tecnico della Juventus in conferenza stampa.