La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna analizza la corsa Champions che vede protagoniste tante squadre, oltre a Inter e Atalanta. I nerazzurri vogliono dare continuità al progetto di crescita e un eventuale accesso alla Champions porterebbe qualcosa come 50 milioni di euro nelle casse della società, consentendo a Suning di rispettare le tappe del Fair Play Finanziario. Il Milan spera nell'Europa che conta per una questione economica, ma pure per rinverdire il marchio e tornare ad associare il nome alla Champions League. La Roma, in caso di mancato accesso, sarebbe costretta a vendere qualche big, mentre per l'Atalanta una partecipazione alla massima competizione continentale porterebbe nelle casse oltre 30 milioni di euro, quasi la metà rispetto al fatturato strutturale (stadio-sponsor-diritti tv) da 80 milioni annui.