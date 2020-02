vedi letture

Volata scudetto, il calendario delle tre contendenti: due gli scontri diretti in palio

Tre squadre per il titolo, 13 partite ancora da giocare. Erano anni che non si vedeva una Serie A così avvincente. Parte il countdown e il calendario è una discriminante più che mai decisiva per l'assegnazione del titolo: Juventus 60 punti, Lazio 59, Inter 54 ma con una partita da recuperare. Ancora due scontri diretti con la Juventus che ha il vantaggio di giocarli entrambi in casa. Margine d'errore già ridotto ai minimi termini. Ecco nel dettaglio il calendario delle prime 3 della classe fino alla fine del torneo:

da recuperare

Inter-Sampdoria

26° turno

Lazio-Bologna

Juventus-Inter

27° turno

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Inter-Sassuolo

28° turno

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Parma-Inter

29° turno

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Torino-Lazio

30° turno

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

31° turno

Hellas Verona-Inter

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

32° turno

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

33° turno

Sassuolo-Juventus

SPAL-Inter

Udinese-Lazio

34° turno

Juventus-Lazio

Roma-Inter

35° turno

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Udinese-Juventus

36° turno

Genoa-Inter

Hellas Verona-Lazio

Juventus-Sampdoria

37° turno

Cagliari-Juventus

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

38° turno

Atalanta-Inter

Juventus-Roma

Napoli-Lazio