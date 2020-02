vedi letture

Volete Lautaro? Allora dateci Griezmann. Inter e Barcellona lavorano a un maxi affare

Volete Lautaro Martinez? E allora dateci Antoine Griezmann. Tuttosport di oggi racconta le ultime della trattativa tra Inter e Barcellona per il giovane e talentoso 'Toro' argentino. Anche se il giocatore ad oggi non ha mai mostrato segni di insofferenza, il richiamo del suo connazionale Messi è fortissimo: ecco perché i contatti tra i due club vanno avanti da tempo, seppur in maniera non ufficiale.

Maxi affare - Il Barça non intende pagare la clausola risolutiva da 111 milioni presente sul contratto e valida fino al 15 luglio, pensa piuttosto ad abbassare la valutazione da 150 milioni di Lautaro Martinez inserendo un paio di contropartite gradite a mister Conte: da Vidal ad Aleña, senza dimenticare Coutinho e Todibo, sono tanti d'altronde i nomi appetibili. Ma la pista più suggestiva porta però, come sottolineato dal quotidiano, proprio ad Antoine Griezmann. L'ex Atletico a Barcellona non si è mai ambientato e, soprattutto, non ha mai legato con Messi: con un Lautaro in più in rosa avrebbe quindi ancora meno spazio, mentre all'Inter formerebbe un tandem da sogno con Lukaku.