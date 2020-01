© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Volevi Mandzukic o Ibrahimovic in questo mese di gennaio? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona che ha risposto così: "Non ho chiesto niente. Il rapporto con la società è chiaro, a inizio anno avevamo standard minimi, cercavamo uomini con potenziale inespresso. Per me non è cambiato niente, rimane il fatto che abbiamo pochi risorse perché questa è una società sana che non vuole fare debiti. Se non succede niente andiamo avanti così, se arrivano risorse devi fare un passo avanti".

