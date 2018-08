Volti nuovi, Edimilson Fernandes: duttilità ed esperienza per Pioli

La Fiorentina ha chiuso il mercato con un ulteriore arrivo per il centrocampo, un giocatore in grado di allungare la panchina e fornire alternative a Pioli grazie alla sua duttilità. Edimilson Fernandes, dopo l'esperienza in Inghilterra, vanta infatti una discreta esperienza internazionale e ora avrà la possibilità di crescere anche dal punto di vista tattico, nel campionato più allenante possibile.

Nome - Edimilson Fernandes.

Trasferimento - dal West Ham alla Fiorentina.

Ruolo - centrocampista.

Carriera - Dopo essersi messo in mostra in Svizzera, il centrocampista ha vissute due discrete stagioni in Premier League, ora la chiamata della Fiorentina.

Valutazione - 5 milioni di euro.

Dicono di lui - "Edimilson ha il difetto che non è ancora chiaro dove giochi. Ha infatti giocato in tutti i ruoli, non è adatto a giocare davanti alla difesa, per me è mezzala ma al West Ham ha giocato anche vicino la punta tipo trequartista". (Federico Zancan, 13 agosto 2018)