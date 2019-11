Volti nuovi in Nazionale: Cistana, dalla D alla A in poco più di due anni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalla Serie D alla Nazionale in 30 mesi. Quella di Andrea Cistana è davvero una bella storia, che può servire da insegnamento per tanti giovani: a maggio 2017 giocava per l'ultima volta con la maglia del Ciliverghe Mazzano, squadra dilettante di un piccolo comune alle porte di Brescia. Le Rondinelle lo avevano girato in prestito per fargli fare le ossa nei campi di periferia, quelli che forgiano carattere e personalità, e il centrale classe 1997 si era ben comportato, meritandosi la permanenza nella rosa della casa madre nella stagione successiva. A gennaio 2018, per permettergli di giocare con continuità, la società lombarda aveva deciso di spedirlo a Prato, dove è riuscito a mettersi in mostra.

Conferma e ascesa - Al termine della stagione, il Brescia decide di dargli fiducia e di tenerlo. E Cistana diventa subito un pilastro della difesa di Corini, che stravince il campionato e torna in Serie A dopo otto stagioni. Il resto è storia recente: dieci presenze da titolare nel campionato in corso (con un gol all'attivo), prestazioni sempre sopra la media nonostante un avvio a dir poco complicato (costato la panchina a Corini) e la meritata chiamata di Roberto Mancini, sempre attento alla crescita dei talenti. Un sogno realizzato prestissimo.