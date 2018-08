Volti nuovi, Ola Aina: esterno a tutto campo e senza limiti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino prova a completare la squadra, quando al termine del mercato mancano poco più di ventiquattro ore. L'ultimo innesto per i granata si chiama Ola Aina e fa l'esterno di difesa: dopo gli addii di Molinaro e Barreca, era lecito attendersi un investimento sulle corsie esterne per i granata, che passeranno al 3-5-2 tipico di Mazzarri. E' arrivato il giovane nigeriano, che dopo aver convinto in seconda lega inglese, avrà la possibilità di conquistarsi la stima del Chelsea con un grande campionato in Italia.

Nome - Ola Aina.

Trasferimento - Dal Chelsea al Torino.

Ruolo - esterno.

Carriera - La carriera di Ola Aina si è sviluppata tutta in Inghilterra, con varie presenze nelle giovanili del Chelsea, ma anche una prima esperienza coi grandi. L'Hull City gli ha concesso oltre 40 presenze in Championship l'anno passato, ora la grande occasione in Italia.

Valutazione - 1.5 milioni.

Dicono di lui - "Per il nostro organico che già annovera esterni di qualità e affidabilità cercavamo un prospetto come Ola Aina: un laterale forte fisicamente, veloce e resistente, in grado di disimpegnarsi efficacemente su entrambe le fasce". (Urbano Cairo, 14 agosto 2018)